Galería | Así están A Bouza y Pixeiros tras más de un mes de limpieza de escombros por las riadas, en fotos

Con la finalización de estos trabajos, A Bouza y Pixeiros dejan atrás una de las etapas más difíciles vividas por sus habitantes, aunque la recuperación completa de ambas aldeas continuará durante los próximos meses con actuaciones destinadas a reparar los daños ocasionados por las riadas.

La fecha del 17 de junio quedó marcada en las aldeas de A Bouza y Pixeiros cuando las intensas riadas arrasaron a su paso. Treinta y cinco días después las localidades vianesas comienzan a recuperar la normalidad tras finalizar las labores de limpieza y levantamiento de escombro.

Más de 7.000 metros cúbicos es lo que el agua dejó a su paso por Viana do Bolo y que provocó que ambas aldeas quedaran totalmente aisladas. Una situación que todavía no acaba y quedan meses por delante para arreglar todos los daños materiales que quedan en las viviendas e inmuebles.

La normalidad se va recuperando poco a poco en ambas localidades que están consideradas la "zona cero" de estas riadas.