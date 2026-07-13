Galería | Así está A Bouza veinte días después de la riada que arrasó con todo, en fotos

Mas de tres toneladas de escombros, material equivalente a mover 230 camiones fueron retiradas de la aldea de A Bouza, considerada la zona cero de las riadas que afectaron a la provincia de Ourense en el mes de junio

La aldea de A Bouza quedó arrasada por las riadas a causa de las tormentas del 17 de junio en la provincia. El agua causó grandes estragos en la localidad vianesa y casi un mes despues del desastre natural comienzan a recuperar cierta normalidad.

Una situación que obligó a fuerte trabajos para quitar los escombros y limpiar todas las consecuencias del feroz paso del agua. Unas labores de levantamiento de escombro que han llegado a retirar más de 3 toneladas y que equivale a mover 230 camiones de material.

Las labores en esta ya finalizaron y ahora los equipos de trabajo se trasladan a Pixeiros.