Galería | Doña Urraca regresa a Viana do Bolo en su Festival Mediaval

El Festival Medieval de Viana do Bolo celebró su novena edición. Los romanceros medievales tomaron protagonismo de la villa ourensana durante el sábado

Viana do Bolo disfrutó un año más con la llegada de Doña Urraca a la villa. Se celebró la novena edición del Festival Medieval de la villa ourensana donde se recuperaron los romanceros y las trompetas sonaron.

No faltaron los boteiros, característicos del Entroido Vianés. En el acto se rindió homenaje al profesor Juan Antonio Pinza, una figura profundamente querida y respetada en Viana do Bolo. Destacados romanceros medievales se sumaron a la fiesta.