Doña Urraca aparece en el IX Festvial Medieval de Viana do Bolo.
Doña Urraca aparece en el IX Festvial Medieval de Viana do Bolo. | Miguel Ángel

Galería | Doña Urraca regresa a Viana do Bolo en su Festival Mediaval

NOVENA EDICIÓN

El Festival Medieval de Viana do Bolo celebró su novena edición. Los romanceros medievales tomaron protagonismo de la villa ourensana durante el sábado

Viana do Bolo disfrutó un año más con la llegada de Doña Urraca a la villa. Se celebró la novena edición del Festival Medieval de la villa ourensana donde se recuperaron los romanceros y las trompetas sonaron.

No faltaron los boteiros, característicos del Entroido Vianés. En el acto se rindió homenaje al profesor Juan Antonio Pinza, una figura profundamente querida y respetada en Viana do Bolo. Destacados romanceros medievales se sumaron a la fiesta.

Los Boteiros no se perdieron la cita del IX Festvial Medieval de Viana do Bolo.
1/12 Los Boteiros no se perdieron la cita del IX Festvial Medieval de Viana do Bolo. | Miguel Ángel
El estruendo de los bombos volvió a Viana do Bolo.
2/12 El estruendo de los bombos volvió a Viana do Bolo. | Miguel Ángel
El Entroido vianés estuvo representado por los Boteiros.
3/12 El Entroido vianés estuvo representado por los Boteiros. | Miguel Ángel
Suenan los bombos en un día de fiesta en Viana do Bolo.
4/12 Suenan los bombos en un día de fiesta en Viana do Bolo. | Miguel Ángel
Los boteiros interactúan con los vecinos de Viana do Bolo.
5/12 Los boteiros interactúan con los vecinos de Viana do Bolo. | Miguel Ángel
Suenan las trompetas, se acerca Doña Urraca.
6/12 Suenan las trompetas, se acerca Doña Urraca. | Miguel Ángel
Los romanceros comenzaron a sonar en la tarde vianesa.
7/12 Los romanceros comenzaron a sonar en la tarde vianesa. | Miguel Ángel
Doña Urraca se prepara para descender de su caballo.
8/12 Doña Urraca se prepara para descender de su caballo. | Miguel Ángel
Doña Urraca aparece en el IX Festvial Medieval de Viana do Bolo.
9/12 Doña Urraca aparece en el IX Festvial Medieval de Viana do Bolo. | Miguel Ángel
Se recuperaron los romanceros mediavales durante la jornada en Viana do Bolo.
10/12 Se recuperaron los romanceros mediavales durante la jornada en Viana do Bolo. | Miguel Ángel
El profesor Juan Antonio Pinza agradece el homenaje.
11/12 El profesor Juan Antonio Pinza agradece el homenaje. | Miguel Ángel
Una de las participantes se dirige a los vecinos de Viana do Bolo.
12/12 Una de las participantes se dirige a los vecinos de Viana do Bolo. | Miguel Ángel

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