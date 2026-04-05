Galería | Doña Urraca regresa a Viana do Bolo en su Festival Mediaval

FERIA MEDIEVAL
Viana do Bolo revivió el pasado con el IX Festival Medieval
NOVENA EDICIÓN
Viana do Bolo disfrutó un año más con la llegada de Doña Urraca a la villa. Se celebró la novena edición del Festival Medieval de la villa ourensana donde se recuperaron los romanceros y las trompetas sonaron.
No faltaron los boteiros, característicos del Entroido Vianés. En el acto se rindió homenaje al profesor Juan Antonio Pinza, una figura profundamente querida y respetada en Viana do Bolo. Destacados romanceros medievales se sumaron a la fiesta.
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