Galería | La huella del desastre dejado por la riada en A Bouza y acentuado por la parálisis, en fotos

A Bouza empieza a limpiar las consecuencias de la riada tras dos semanas de espera y abandono de escombros.

Dos semanas después de la riada que devastó la aldea de A Bouza, los vecinos comienzan a ver un primer avance con la autorización de las tareas de retirada de escombros, tras un periodo en el que el pueblo ha permanecido cubierto por lodo, piedras, árboles y restos arrastrados por el temporal.

La respuesta institucional llegó tras una reunión entre el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el alcalde de Viana do Bolo y representantes de distintas administraciones, en la que se acordó que la Diputación de Ourense, con apoyo de Tragsa, asuma la limpieza urgente de la zona para acelerar su recuperación.

Las fotografías muestran el impacto real de una situación que los propios vecinos describen como prolongada e insostenible, con espacios todavía inutilizables, daños visibles en viviendas y restos que han agravado las condiciones de salubridad en varias zonas de la aldea.

Durante estos días de espera, muchas familias han tenido que abandonar sus casas y convivir con la sensación de paralización, mientras reclamaban una intervención que ahora, por fin, comienza a materializarse como primer paso hacia la vuelta a la normalidad.