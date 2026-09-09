A petanca desperta paixóns en Viana e Vilariño
Durante anos, a petanca estivo presente nos espazos de encontro das localidades da comarca, especialmente como actividade vinculada ao tempo libre e á vida social. Agora este deporte volve a Viana e Vilariño cun centear de afeccionados.
Volve a petanca. E volve para quedar. Décadas despois, este deporte recupera protagonismo na comarca de Conso-Frieiras. En Vilariño de Conso, as beiras do Cenza foron durante anos testemuñas dunha tradición moi arraigada nestas terras do Invernadoiro. As tardes de primavera e verán non se entendían sen as partidas e os encontros entre veciños. Unha afección que, aínda que foi perdendo presenza co paso dos anos, nunca chegou a desaparecer por completo.
Agora, a petanca esperta tamén en Viana do Bolo. A paixón por este deporte, recoñecido e regulamentado, volveu coller forza durante este verán coa creación dun novo clube de petanca que xa conta con máis de 70 afeccionados.
Durante anos, a petanca estivo presente nos espazos de encontro das localidades da comarca, especialmente como actividade vinculada ao tempo libre e á vida social. A recuperación desta práctica responde precisamente a ese interese por volver poñer en valor actividades tradicionais e adaptalas ás novas xeracións.
En Viana, ese regreso traduciuse ademais na creación dun espazo propio. O Campo da Feira conta xa con dúas novas pistas de petanca, unha infraestrutura habilitada polo Concello para a práctica deste deporte e que aspira a converterse nun novo punto de encontro para veciños e afeccionados.
A estrea destas instalacións estivo acompañada pola celebración do I Torneo de Petanca do Concello de Viana do Bolo, unha xornada que reuniu a numerosos participantes e que permitiu poñer en valor unha actividade con tradición no municipio.
A resposta foi un primeiro indicio do interese que esperta de novo a petanca: unha disciplina que combina actividade física, concentración e, sobre todo, relación social. Porque máis alá da competición, cada partida é tamén unha oportunidade para compartir tempo, conversar e reencontrarse.
Campeonato
Despois do impulso colleitado en Viana do Bolo, este deporte regresa a Vilariño de Conso. Será o vindeiro sábado 19 de setembro cando o municipio acolla un novo Torneo de Petanca do Concello de Vilariño de Conso, unha cita que dá continuidade a esa recuperación dunha modalidade que durante décadas formou parte dos momentos de lecer e encontro da veciñanza.
O torneo celebrarase no campo de petanca de Vilariño, a partir das 09,30 horas, baixo a modalidade por parellas. A inscrición ten un custe de 10 euros e poderá realizarse enviando unha mensaxe aos teléfonos 618 393 488 e 627 906 200.
A xornada pretende ser, máis alá da competición, un novo punto de encontro para os afeccionados e para todas aquelas persoas que queiran achegarse a coñecer este deporte.
A afección á petanca agora volve saír ás rúas desta comarca e pode atopar nos encontros e torneos un novo xeito de reunir a diferentes xeracións arredor dunha mesma tradición.
Unha volta ás raíces que mira tamén cara ao futuro. O xogo tradicional da petanca regresa á comarca, recupera espazo entre as novas xeracións e volve demostrar que, ás veces, as tradicións que parecen esquecidas só precisan un pequeno impulso para volver cobrar a vida que merecen. n
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