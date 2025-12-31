La XI ViBoMask llegará el 20, 21 y 22 de marzo a la comarca de Viana

La undécima edición del Festival Internacional de Mascarada Ibérica ViBoMask ya tiene fecha. Se celebrará los días 20, 21 y 22 de marzo y volverá a convertir a las localidades de Viana do Bolo y Vilariño de Conso en un referente de la tradición.

El evento se adelanta casi dos meses con respecto a la edición anterior, ya que las elevadas temperaturas condicionaron a algunos participantes, quienes sufrieron las consecuencias de la rigidez y el peso de sus trajes.

Según explican desde la organización, la intención es que esta sea la fecha definitiva para futuras ediciones, “despois do Entroido e antes de Semana Santa”.

La dinámica del festival será análoga a la desarrollada en años precedentes. El viernes 20 estará dedicado a las conferencias en el IES Carlos Casares, así como a los cantos de taberna en la comarca de la Terra do Bibei. Los desfiles se celebrarán el sábado por la tarde en Viana do Bolo y en la mañana del domingo 22 en Vilariño de Conso. Asimismo, el programa incluirá un mercadillo artesanal y animación musical en ambos concellos. “Todo será exactamente igual que en anos anteriores”, explica Jorge Domínguez, presidente de la Asociación Robreda y responsable de la organización.

La única novedad de esta undécima edición, aún pendiente de confirmación, será la posible participación de un grupo destacado ajeno a la Península Ibérica. “Por cuestións económicas non podemos conseguir que isto ocorra tódolos anos, pero si de xeito bianual”, señala Domínguez, quien garantiza además la intención de mantener el número habitual de agrupaciones participantes, conservando así la importancia y riqueza de la que goza el ViBoMask.