Emotivo homenaje a Pili en Reboredo y Ponte Noalla tras más de 30 años repartiendo el correo

La emotiva despedida de los vecinos de Reboredo y Ponte Noalla a Pili por su jubilación.

El broche final a más de 30 años repartiendo el correo en Reboredo y Ponte Noalla. Pili se despide de su puesto de trabajo para iniciar la nueva etapa de la jubilación y los vecinos de ambas localidades quisieron rendirle un emotivo homenaje en agradecimiento.

Los detalles que le dieron los vecinos a Pili por su jubilación.

Una larga trayectoria marcada por la dedicación, la cercanía y el trato cariñoso que siempre mantuvo con los vecinos, con quienes fue creando un vínculo que ha ido mucho más allá de su labor profesional.

La despedida reunió a numerosos residentes, que quisieron acompañarla en este momento tan especial y agradecerle tantos años de trabajo y servicio. En el homenaje también estuvo presente su marido, Suso, que siempre la acompaña.

Entre aplausos, muestras de afecto y distintos detalles de agradecimiento, Pili recibió el cariño de una comunidad que quiso reconocer públicamente su trayectoria y su calidad humana.

Más de tres décadas después, se despide del reparto, pero deja tras de sí el recuerdo de una vecina muy querida y de una labor que ha formado parte del día a día de Reboredo y Ponte Noalla.