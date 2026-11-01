Emotivo homenaje a Pili en Reboredo y Ponte Noalla tras más de 30 años repartiendo el correo
VIDA
Los vecinos de Reboredo y Ponte Noalla quisieron agradecerle a Pili su dedicación, cercanía y cariño durante más de tres décadas de servicio.
El broche final a más de 30 años repartiendo el correo en Reboredo y Ponte Noalla. Pili se despide de su puesto de trabajo para iniciar la nueva etapa de la jubilación y los vecinos de ambas localidades quisieron rendirle un emotivo homenaje en agradecimiento.
Una larga trayectoria marcada por la dedicación, la cercanía y el trato cariñoso que siempre mantuvo con los vecinos, con quienes fue creando un vínculo que ha ido mucho más allá de su labor profesional.
La despedida reunió a numerosos residentes, que quisieron acompañarla en este momento tan especial y agradecerle tantos años de trabajo y servicio. En el homenaje también estuvo presente su marido, Suso, que siempre la acompaña.
Entre aplausos, muestras de afecto y distintos detalles de agradecimiento, Pili recibió el cariño de una comunidad que quiso reconocer públicamente su trayectoria y su calidad humana.
Más de tres décadas después, se despide del reparto, pero deja tras de sí el recuerdo de una vecina muy querida y de una labor que ha formado parte del día a día de Reboredo y Ponte Noalla.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
ACCIDENTE DE TRÁFICO
Tragedia en Zamora: mueren dos adultos y dos menores en una salida de vía en Malva
DENUNCIAS DE LOS LECTORES
Cronista local | Las denuncias de los vecinos de Ourense hoy domingo, 1 de noviembre
DESAPARECIDOS EN OURENSE
Localizan a una persona desaparecida en Barbadás caminando en la carretera N-525