Galería | La graduación de una nueva promoción de ingenieros espaciales

Fueron 65 alumnos los que se graduaron en la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 47 de ellos pertenecientes al Grado en Ingeniería Aeroespacial y 18 del Master en Ingeniería Aeronáutica

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio del Campus de Ourense se vistió de gala para celebrar el acto oficial de graduación de sus nuevas promociones, consolidando al centro como el gran referente de la formación aeronáutica en Galicia. En una emotiva ceremonia académica. En total, recibieron sus diplomas 65 estudiantes: 47 correspondientes a la séptima promoción del Grado en Ingeniería Aeroespacial y 18 pertenecientes a la segunda promoción del Máster en Ingeniería Aeronáutica. El evento estuvo marcado por los discursos de las autoridades académicas y de los representantes de los alumnos, quienes repasaron los mejores momentos de su paso por las aulas.