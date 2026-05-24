Galería | Homenaje a los jubilados de Telefónica

Homenaje a los compañeros jubilados de Telefónica
Homenaje a los compañeros jubilados de Telefónica | Miguel Ángel

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VIDA

Más de un centenar de empleados de Telefónica se dieron cita en Aixiña para celebrar una cálida despedida a un grupo de 14 compañeros que este año se jubilan. Desde diferentes lugares de Galicia llegaron los trabajadores, que no quisieron perderse este homenaje después de tantos años compartidos. No faltaron las anécdotas de todas las vivencias de este tiempo y los regalos a los que dejan atrás su vida laboral. Una jornada muy especial en torno a una comida que estuvo llena de anécdotas, recuerdos y, sobre todo, mucho cariño.

David, Pepe, Senén, Diego, Diego, Ana, Iván, Blanco y Dorindo.
1/10 David, Pepe, Senén, Diego, Diego, Ana, Iván, Blanco y Dorindo. | Miguel Ángel
Losada, Carlos, Niño, Ballesteros, Neira, Berna, Edelmiro, Loli, Ico y Ángel.
2/10 Losada, Carlos, Niño, Ballesteros, Neira, Berna, Edelmiro, Loli, Ico y Ángel. | Miguel Ángel
Mario, Marta, Miguel, Manuel, Racha, Romero, Pepe, Juan y César.
3/10 Mario, Marta, Miguel, Manuel, Racha, Romero, Pepe, Juan y César. | Miguel Ángel
Pablo Muguerza, Miguel, Xosé y Cidre.
4/10 Pablo Muguerza, Miguel, Xosé y Cidre. | Miguel Ángel
PepeRo, Pepe Ga, Arturo, Mari Carmen y Salgado.
5/10 PepeRo, Pepe Ga, Arturo, Mari Carmen y Salgado. | Miguel Ángel
José Luis, Herrero, Alfredo, Javier, Conde, Miro, Juan, Luis y Miguel.
6/10 José Luis, Herrero, Alfredo, Javier, Conde, Miro, Juan, Luis y Miguel. | Miguel Ángel
Jose, Marcos, Celso, Agustín, Jose y Benito.
7/10 Jose, Marcos, Celso, Agustín, Jose y Benito. | Miguel Ángel
Vicente, Cándido, Fernando, José Antonio, Miguel Ángel, Jose, Dori, Marisol y Blas.
8/10 Vicente, Cándido, Fernando, José Antonio, Miguel Ángel, Jose, Dori, Marisol y Blas. | Miguel Ángel
Miguel Ángel, Jose, Jose, Javier, Toño, Antonio, Roberto, Miguel y Luis.
9/10 Miguel Ángel, Jose, Jose, Javier, Toño, Antonio, Roberto, Miguel y Luis. | Miguel Ángel
Martínez, Vila, César, Ricardo, Paco, Ramón, Agustín, Carlos y Ventura.
10/10 Martínez, Vila, César, Ricardo, Paco, Ramón, Agustín, Carlos y Ventura. | Miguel Ángel

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