Galería | Homenaje a los jubilados de Telefónica

Más de un centenar de empleados de Telefónica se dieron cita en Aixiña para celebrar una cálida despedida a un grupo de 14 compañeros que este año se jubilan. Desde diferentes lugares de Galicia llegaron los trabajadores, que no quisieron perderse este homenaje después de tantos años compartidos. No faltaron las anécdotas de todas las vivencias de este tiempo y los regalos a los que dejan atrás su vida laboral. Una jornada muy especial en torno a una comida que estuvo llena de anécdotas, recuerdos y, sobre todo, mucho cariño.