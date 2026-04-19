Miguel Santalices durante a clausura do acto con Maribel Outeiriño, Xosé Eduardo López e Patricia Arias. | Martiño Pinal

Galería | O legado de Otero Pedrayo, patriarca das letras galegas

VIDA

No Foro la Región sobre o legado de Otero Pedrayo desenvolvéronse dúas mesas redondas para seguir afondando na obra do escritor

Publicado: 19 abr 2026 - 13:02 Actualizado: 19 abr 2026 - 13:03

O IES Ramón Otero Pedrayo de Ourense acolleu a xornada “Vixencia e legado de Ramón Otero Pedrayo: diálogo e reflexión contemporánea” durante a que se desenvolveron dúas mesas redondas para seguir afondando na obra do escritor.

Nunha das mesas, baixo o nome de “Don Ramón Gráfico e camiñante”, fíxose unha especial abordaxe da “Guía de Galicia”, dado que durante 2026, se conmemora os 100 anos da súa publicación, e nela participaron Pablo Sánchez, director do Arquivo Histórico Provincial; Daniel Lorenzo, director do IES Otero Pedrayo de Ourense, e Nerea Rodríguez, exalumna do IES.

Na segunda mesa, abordouse a temática “Don Ramón epistológrafo, orador e articulista”, con Patricia Arias, profesora, filóloga galega; Xosé Eduardo López, presidente da Fundación Otero Pedrayo, e Maribel Outeiriño, xornalista, que abordou algúns dos artigos publicados polo escritor en La Región.

O acto foi moderado por Antonio Nespereira, e contou coa presenza de Valentín García, secretario xeral da Lingua da Xunta, Rosendo Fernández, deputado de Relacións Institucionais da Deputación e Miguel Santalices, presidente do Parlamento.

Nerea Rodríguez, Daniel Lorenzo e Pablo Sánchez.
1/9 Nerea Rodríguez, Daniel Lorenzo e Pablo Sánchez. | Martiño Pinal
Carlos e Miguel.
2/9 Carlos e Miguel. | Martiño Pinal
Afonso Vázquez- Monxardín, Olga Quintana e Valentín García.
3/9 Afonso Vázquez- Monxardín, Olga Quintana e Valentín García. | Martiño Pinal
Juan Manuel Sardiña, Miguel Santalices, Eduardo López Pereira e Camilo Ocampo.
4/9 Juan Manuel Sardiña, Miguel Santalices, Eduardo López Pereira e Camilo Ocampo. | Martiño Pinal
Gabriela, Mateo, Unai e Lucas.
5/9 Gabriela, Mateo, Unai e Lucas. | Martiño Pinal
Parte dos asistentes ao acto.
6/9 Parte dos asistentes ao acto. | Martiño Pinal
7/9 Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. | Martiño Pinal
Rosendo Fernández durante do acto.
8/9 Rosendo Fernández durante do acto. | Martiño Pinal
Asistentes do acto
9/9 Asistentes do acto | Martiño Pinal

Lo último

stats