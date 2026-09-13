GNeuro impulsa en una neurorrehabilitación innovadora en Ourense
VIDA
El centro GNeuro combina fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional con dispositivos de última generación para optimizar la intensidad y la precisión en los tratamientos de los pacientes
Ourense cuenta con un nuevo centro especializado en neurorrehabilitación que apuesta por un modelo innovador y por las tecnologías más actualizadas para sacar el mayor rendimiento de cada proceso de recuperación. GNeuro Daño Neurológico integra rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia bajo un mismo plan de tratamiento, adaptado a las necesidades de cada paciente.
El centro dispone de tecnología robótica para la rehabilitación de la marcha y del miembro superior, estimulación eléctrica funcional, plataformas de fuerza y sistemas de registro de actividad cardiaca y neurofisiológica, entre otras herramientas. Estos recursos permiten aumentar las repeticiones y la intensidad de las sesiones, facilitando un trabajo más preciso y orientado a obtener mejores resultados en la recuperación.
Dirección
Rúa Avilés de Taramancos 40, bajo 2 - Ourense
Horario
De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas
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