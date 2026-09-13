GNeuro impulsa en una neurorrehabilitación innovadora en Ourense

VIDA

El centro GNeuro combina fisioterapia, logopedia y terapia ocupacional con dispositivos de última generación para optimizar la intensidad y la precisión en los tratamientos de los pacientes

Francisco Javier González, director de la clínica, en la inauguración.
Francisco Javier González, director de la clínica, en la inauguración.

Ourense cuenta con un nuevo centro especializado en neurorrehabilitación que apuesta por un modelo innovador y por las tecnologías más actualizadas para sacar el mayor rendimiento de cada proceso de recuperación. GNeuro Daño Neurológico integra rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia bajo un mismo plan de tratamiento, adaptado a las necesidades de cada paciente.

El centro dispone de tecnología robótica para la rehabilitación de la marcha y del miembro superior, estimulación eléctrica funcional, plataformas de fuerza y sistemas de registro de actividad cardiaca y neurofisiológica, entre otras herramientas. Estos recursos permiten aumentar las repeticiones y la intensidad de las sesiones, facilitando un trabajo más preciso y orientado a obtener mejores resultados en la recuperación.

Dirección

Rúa Avilés de Taramancos 40, bajo 2 - Ourense

Horario

De lunes a viernes de 09:00 a 20:00 horas

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