El local café bar A Comarca ofrece una propuesta variada que incluye desayunos tradicionales con bollería y tostadas, pinchos calientes, tortilla, hamburguesas, bocadillos y salchipapas para picotear. También prepara por encargo especialidades como empanadas colombianas y tortillas. El establecimiento de San Cibrao das Viñas permite organizar cumpleaños y celebraciones con menús cerrados adaptados a cada ocasión, además de promover diferentes actividades para crear un ambiente festivo. Su trato cercano y acogedor lo convierte en un lugar ideal para familias, que pueden disfrutar de un momento de descanso mientras observan a los más pequeños jugar en el parque situado junto al establecimiento.