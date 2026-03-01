Un nuevo negocio ofrece cafés fríos de pistacho, chocolate o fresa en Ourense

Kairos Café (Avenida de Zamora, 124, Ourense) ofrece sus servicios de martes a jueves, de 08,30 a 20,00 horas. Viernes y sábados hasta las 21,00 horas. Domingos, de 08,30 a 14,00 horas. Lunes, cerrado

Una de las especialidades de Kairos Café son sus cafés fríos.
Yulian Figueras abrió hace poco más de un mes Kairos Café, un acogedor local que comienza las mañanas ofreciendo a sus clientes desayunos con bollería, tostadas, pulgas variadas, tequeños o empanadas venezolanas con diferentes rellenos.

Además, tienen diferentes tartas como la plancha de nata y fresa o de zanahoria y gofres para endulzar las horas del día. Incluso los miércoles y jueves tienen una promoción de café con leche y un gofre con nata y sirope a elegir por 3,90€.

Entre sus especialidades destacan los cafés fríos que cada vez se van imponiendo más entre quien los prueba. Cafés con sabores como pistacho, fresa, chocolate… y también estilo batido.

