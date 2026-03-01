Un nuevo negocio ofrece cafés fríos de pistacho, chocolate o fresa en Ourense
Kairos Café (Avenida de Zamora, 124, Ourense) ofrece sus servicios de martes a jueves, de 08,30 a 20,00 horas. Viernes y sábados hasta las 21,00 horas. Domingos, de 08,30 a 14,00 horas. Lunes, cerrado
Yulian Figueras abrió hace poco más de un mes Kairos Café, un acogedor local que comienza las mañanas ofreciendo a sus clientes desayunos con bollería, tostadas, pulgas variadas, tequeños o empanadas venezolanas con diferentes rellenos.
Además, tienen diferentes tartas como la plancha de nata y fresa o de zanahoria y gofres para endulzar las horas del día. Incluso los miércoles y jueves tienen una promoción de café con leche y un gofre con nata y sirope a elegir por 3,90€.
Entre sus especialidades destacan los cafés fríos que cada vez se van imponiendo más entre quien los prueba. Cafés con sabores como pistacho, fresa, chocolate… y también estilo batido.
