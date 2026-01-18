Tecnología, conocimiento y experiencia para cuidar tus ojos en Clínica Villoria

DIRECTO
Daniel, Andrea y Angie en la recién abierta Clínica Villoria en Juan XXIII, Ourense. | Miguel Ángel

Clínica Villoria amplía su presencia en Galicia con la apertura de su nueva sede en Ourense. Con más de 25 años de trayectoria y clínicas en Pontevedra y Vigo, el centro acerca a la ciudad su experiencia en oftalmología, con especial protagonismo de la cirugía refractiva (corrección de  miopía, hipermetropía y astigmatismo con lentes ICL y cirugía 100% láser) y la blefaroplastia láser (corrige bolsas y párpados caídos). 

La nueva clínica ofrece un cuadro médico especializado y con amplia experiencia, y tecnología de última generación en unas instalaciones punteras, manteniendo el compromiso con la calidad asistencial que ha caracterizado a Villoria desde sus inicios.

  • Dirección: Juan XXIII, 18, Ourense
  • Contacto: 986 857 777

