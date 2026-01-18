Tecnología, conocimiento y experiencia para cuidar tus ojos en Clínica Villoria

Clínica Villoria amplía su presencia en Galicia con la apertura de su nueva sede en Ourense. Con más de 25 años de trayectoria y clínicas en Pontevedra y Vigo, el centro acerca a la ciudad su experiencia en oftalmología, con especial protagonismo de la cirugía refractiva (corrección de miopía, hipermetropía y astigmatismo con lentes ICL y cirugía 100% láser) y la blefaroplastia láser (corrige bolsas y párpados caídos).

La nueva clínica ofrece un cuadro médico especializado y con amplia experiencia, y tecnología de última generación en unas instalaciones punteras, manteniendo el compromiso con la calidad asistencial que ha caracterizado a Villoria desde sus inicios.