Vilamarín, a punto de acabar su centro de día

Las obras del nuevo centro de día de Vilamarín están ya cerca de terminar. Lo confirmó este lunes la Consellería de Política Social tras visitar in situ el avance el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, quien estuvo acompañado del alcalde del municipio, Amador Vázquez.

Rodríguez destacó la “importancia de impulsar a rede local de atención as persoas maiores a través de recursos coma este” de Vilamarín, una construcción en la que la Xunta ha invertido 600.000 euros y que contará con 30 plazas. Su financiación está incluida en el Plan de Investimentos, al que se destinan 18,5 millones de fondos europeos, de los cuales 12 -el 65%- se están destinando a proyectos en Ourense.

A través de este programa para la construcción, reforma o ampliación de equipamientos municipales, la Xunta sufraga en toda Galicia una veintena de actuaciones. Incluye residencias, centros de día, viviendas comunitarias y centros sociales y fue acordado con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Permitirá crear 682 nuevas plazas públicas de atención diurna y residencial.