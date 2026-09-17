Una discusión por recoger leña acaba con dos vecinos de Vilamartín en el banquillo

Una discusión que comenzó porque un padre y un hijo estaban recogiendo leña en una finca que presuntamente no era suya terminó este miércoles con dos hombres -Joaquín y Agustín- sentados en el banquillo de la Plaza 1 de la Sección Penal.

Joaquín A.E. contó que el 13 de agosto llegó a Vilamartín de Valdeorras y observó como un padre y un hijo con un coche cargando leña en un terreno suyo. “Acerqueime a eles e díxenlles: ‘Señores, están cargando nunha finca privada”, señaló. Acto seguido, indicó que Agustín V.D., el padre, cogió un palo de madera y le pegó en la cabeza con él, por lo que se metió en su furgoneta para protegerse.

“Cando eu estaba no vehículo, Agustín acercouse cun martelo e golpeou a furgoneta”, aseguró Joaquín. Sin embargo, su versión no coincidió con la del único testigo del suceso ni tampoco con lo que le dijo a la Guardia Civil cuando llegó al lugar.

El agente indicó que no apreció daños en el vehículo ni Joaquín le habló de ningún martillo. “É mentira”, replicó el acusado después cuando declaró en último lugar. Lo que sí ratificó el guardia civil es que estaba en su coche sangrando por una brecha que tenía en la cabeza.

Para esclarecer los hechos fue clave la versión del único testigo, quien vio todo lo que pasó a una distancia de 30 metros y también contradijo la versión de Joaquín.

Relató que el día de los hechos vio a Agustín cargando leña y de repente llegó Joaquín con una furgoneta, la cual aparcó en la entrada. Ambos comenzaron a discutir y Joaquín atacó a Agustín, primero empujándolo y luego propinándole un puñetazo. No vio ninguna agresión en dirección opuesta.

Acerca de la lesión que sufrió Joaquín en la cara, apuntó a que cree que se la ocasionó con unos arbustos cuando cayeron ambos al suelo tras el empujón. El hijo de Agustín fue el que levantó a ambos. Ayer detalló cómo su padre tenía moratones en las piernas y las gafas rotas.

Agustín también declaró en el juicio, pero su testimonio apenas duró una frase: “No recuerdo nada”, aseguró mientras señalaba las visibles heridas que tiene en la cabeza.

Petición de la Fiscalía

Una vez escuchados los testimonios, la fiscal quitó de su escrito el párrafo en el que aludía a que Agustín V.D. golpeó el vehículo del otro acusado con un martillo y por ende retiró su acusación contra él por daños. Sí lo acusa por un delito leve de lesiones por el que solicita que sea condenado a una pena de 360 euros de multa. Mismo delito y misma pena que interesa para Joaquín A.E.