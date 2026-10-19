Tormentas y sabotajes dejan sin agua dos pueblos de Vilamartín de Valdeorras

El Concello de Vilamartín de Valdeorras trabaja para resolver los problemas de abastecimiento de agua que afectan a Valdegodos y Arcos, dos localidades que están viviendo días complicados por las incidencias en la red tras las tormentas de hace unas semanas. El objetivo, tal y como explican desde el consistori,o es recuperar la normalidad lo antes posible y garantizar que el suministro llegue al 100% de los hogares.

Las dificultades están relacionadas con diferentes fugas, averías e incidencias técnicas, a las que se suman, según informa el Concello ,“situaciones derivadas de la manipulación de las instalaciones municipales por parte de personas ajenas al servicio. Estas actuaciones dificultan el funcionamiento de la red y los trabajos de reparación, por lo que el Concello recuerda que estas infraestructuras deben ser manipuladas exclusivamente por personal autorizado”, señalaron.

El Concello de Vilamartín reconoce también que parte de las tuberías presenta un estado de envejecimiento que requiere soluciones a medio plazo. Por este motivo, prevé planificar e impulsar el próximo año actuaciones para sustituir progresivamente los tramos más deteriorados y mejorar la red de abastecimiento.

Son conscientes de las molestias y la preocupación que esta situación está generando entre los vecinos, aunque recuerda que la resolución de este tipo de problemas requiere tiempo y trabajos técnicos que no siempre permiten una solución inmediata. Mientras tanto, los servicios municipales continúan atendiendo las incidencias con la intención de restablecer el suministro con normalidad.

Cabe recordar que gran parte del municipio se ha visto afectado en diferentes ocasiones por los estragos derivados de los incendios del pasado 2025. En junio una gran tormenta y su consiguiente avenida llegó a dañar el puente que une Arcos con O Barco, mientras que este mismo mes de octubre los ríos Leira y Farelos se desbordaron en Vilamartín y Arcos respectivamente.

En paralelo, el Concello denunció el abandono de una importante cantidad de basura en Arnado, un comportamiento que considera especialmente inoportuno en unos días en los que los esfuerzos municipales están centrados en resolver los problemas con el agua.