Vídeo | Una riada derrumba una carretera en Vilamartín de Valdeorras: "Non pode ser, primeiro os incendios e agora isto"

Las fuertes lluvias registradas este domingo, 15 de noviembre, en la comarca de Valdeorras han provocado el colapso de un puente y el derrumbe de un tramo de carretera en Baxeles, Vilamartín de Valdeorras. La fuerza de una riada, acompañada de desprendimientos y arrastres de materiales procedentes de una ladera, ha terminado por hacer ceder la infraestructura, dejando completamente cortada la comunicación por esta vía entre Baxeles y San Vicente de Leira.

San Vicente de Leira ha quedado completamente aislado tras los problemas provocados por las intensas lluvias de este domingo. Al derrumbe de la carretera en Baxeles, que ha cortado la comunicación entre ambas localidades, se suma ahora la imposibilidad de circular por el acceso a través de O Mazo, que también se encuentra impracticable. La situación deja a los vecinos de San Vicente de Leira sin ninguna de estas vías de acceso.

El momento del derrumbe ha quedado recogido en un vídeo cedido a La Región en el que, acompañado de la angustia de la mujer que filma, se observa cómo la carretera se desploma ante la fuerza del agua, que desciende con intensidad por la zona. Las imágenes muestran cómo el terreno acaba cediendo y una parte de la vía desaparece arrastrada por la riada.

Los primeros avisos de los vecinos se produjeron alrededor de las 10:00 horas de la mañana, cuando alertaron de la gran cantidad de agua que estaba bajando por la zona. La situación fue empeorando con el paso de las horas hasta que, aproximadamente a las 12:25 horas, se realizó una llamada al servicio de emergencias 112.

Prácticamente al mismo tiempo que se producía el aviso, la carretera terminaba derrumbándose. Los desprendimientos y la acumulación de materiales arrastrados por el agua acabaron provocando el colapso del paso, que ha quedado inutilizado.

El incidente se produce en medio de un episodio de precipitaciones intensas que está causando importantes problemas en distintos puntos de Valdeorras. Las lluvias de los últimos días han saturado el terreno y favorecido el descenso de agua, barro y piedras por las laderas, con consecuencias sobre las carreteras y otras infraestructuras.

De hecho, el puente de Arnado, también en Vilamartín de Valdeorras, ya había tenido que ser cerrado al tráfico este sábado por los daños y arrastres provocados por las precipitaciones.

Las consecuencias de los incendios agravan los efectos de las lluvias

El derrumbe se ha producido en una zona afectada por los grandes incendios forestales del verano de 2025, que dejaron extensas superficies de monte sin vegetación en Vilamartín de Valdeorras y sus alrededores. La pérdida de cubierta vegetal facilita que, durante los episodios de lluvias intensas, el agua arrastre tierra, piedras y otros materiales hacia los cauces y las carreteras.

Esta situación ya había generado problemas en los últimos meses. En febrero, las precipitaciones provocaron el hundimiento de parte de la pista de emergencia de San Vicente de Leira, mientras que las lluvias de noviembre han vuelto a ocasionar desprendimientos, riadas y problemas de abastecimiento en distintos municipios de Valdeorras.