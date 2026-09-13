16 DE SEPTIEMBRE
La exposición “Fauna esencial” llega a Vilar de Barrio este mes
16 DE SEPTIEMBRE
El naturalista Ezequiel Martínez acerca a Vilar de Barrio la exposición “Fauna esencial”, una muestra de 28 fotografías de gran formato que retratan a especies representativas de la Península Ibérica, como el oso pardo, el ciervo o el águila imperial. La exhibición se inaugurará el próximo 16 de septiembre en la Sala Polivalente Alcalde Manuel Gómez Portela, donde podrá visitarse hasta el 20 de octubre de lunes a viernes, en horario ininterrumpido de 8:00 a 20:00 horas.
La instalación de esta obra es fruto de un convenio de colaboración rubricado entre el Concello, Abanca y Afundación. El proyecto conjunto se enmarca dentro del programa “Corriente cultural”, una iniciativa impulsada por las entidades financieras para descentralizar la oferta artística y dinamizar la programación de los distintos municipios de Galicia.
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