Los jóvenes se interesan por la gestión de residuos en Vilar de Santos

El Concello de Vilar de Santos organizó una jornada informativa sobre la gestión de los residuos que producen en su día a día para minimizar el impacto ambiental de estos y fomentar su recuperación.

La jornada, que contó con la colaboración con la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama), estuvo destinada tanto para los escolares como para los adultos del municipio, que estuvieron acompañados por los educadores de Sogama en las dos sesiones que se celebraron en la sala multiusos de la Casa do Concello.

Durante la sesión matutina, los escolares fueron los protagonistas de la jornada, centrándose las explicaciones en el principio de las tres erres: reducción, reutilización y reciclaje. Los educadores pusieron de manifiesto sus beneficios para reducir la generación de residuos, aprovechar al máximo los productos y darles nuevas utilidades y, una vez rematada su vida útil, propiciar su transformación en nuevos recursos.

Así, los niños aprendieron lo necesario que resulta separar los residuos por tipologías y depositarlos en el contenedor correspondiente, una labor sin la cual el reciclaje no sería viable y se perderían todos sus beneficios, entre los que se encuentra el ahorro en el consumo de materias primas y energía.

La sesión fue dinámica, divertida, amena y práctica, afirman desde Sogama, condiciones necesarias para “afianzar coñecementos” utilizando diferentes juegos como la caja sensorial o el dado del reciclaje.

Por la tarde fue el turno de los adultos, entre los que se encontraban los trabajadores del Concello, quienes mostraron mucho interés en conocer el proceso de gestión y tratamiento de residuos, especialmente de la materia orgánica.