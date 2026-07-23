María José, canadiense: “Canadá me proporcionó desarrollo personal e independencia, pero mi hogar está en A Limia”

Pregunta. ¿Cómo recuerda ese ir y venir familiar y qué la llevó a comprar un piso en Xinzo?

Respuesta. Mi vida siempre ha estado marcada por el vaivén de mis padres. Mi padre nunca se adaptó a Canadá y siempre quiso volver; cuando enfermó en 2014, me dijo una frase que se me quedó grabada: “Un día vas a saber dónde tienes tus raíces y dónde te quieres quedar”. Tras fallecer allí, lo trajimos a enterrar a Vilar de Santos. Esa reflexión me hizo replantearme todo. En octubre de ese año compré mi piso en Xinzo. Canadá me dio una independencia y un desarrollo personal increíbles, pero me di cuenta de que mi lugar en el mundo está aquí.

P. ¿Qué balance hace de la vida en Canadá y cómo compara la rutina canadiense con la gallega?

R. En Canadá aproveché al máximo todas las oportunidades. A nivel profesional y de apertura de miras, Canadá es fantástico. Sin embargo, la vida social allí es extremadamente fría e individualista; puedes estar doce años en el mismo edificio cruzándote con las mismas personas en el ascensor y jamás cruzar un “buenos días”. Además, el clima extremo de siete u ocho meses de invierno y los colapsos del sistema sanitario público hacen que, al llegar a cierta edad, valores la tranquilidad, el calor humano y la calidad de vida que ofrece Galicia.

P. ¿Cómo proyecta su futuro en A Limia y la transmisión de sus raíces a sus hijos y nietos?

R. Tengo claro que mi residencia principal tras la jubilación, en dos o tres años, estará en Xinzo, y desde aquí iré a Canadá de visita, justo al revés de como he hecho hasta ahora. Mis dos hijos se han criado allí, pero han venido muchísimo a Galicia de vacaciones y se sienten profundamente españoles y vinculados a estas raíces. Incluso en el Mundial de fútbol animaban a España por encima de Canadá. Ahora tengo dos nietos mellizos y mi gran objetivo es que vengan para que no pierdan el vínculo con esta tierra. Mi madre vive feliz en Sandiás con su pensión canadiense, y yo sé que aquí encontraré la paz y el ritmo de vida que necesito.