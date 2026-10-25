Unha noite entre dos mundos en Vilar de Santos

Sábado 31, seis de la tarde. Es el día y la hora programados en el concello de Vilar de Santos para celebrar el Samaín, “unha aventura para vivir en familia”, recalca el municipio ourensano en sus redes sociales, una aventura, subraya, “onde as antigas lendas cobran vida e os personaxes máis medorentos das nosas historias volverán camiñar entre nós”.

El punto de encuentro para los participantes estará situado en el cementerio de la localidad, junto a la aldea de Saa. “Atrévete a entrar na Fraga de Saa, vive unha noite entre dous mundos”, continúa. “Escoita o que as nosas avoas e avós nos contaban”. Y termina: “E cando todo remate só quedará unha pregunta, serás quen de contalo?”

Luces largas para alumbrar el magosto

Pero no todo es Samaín en Vilar de Santos, que ya pone las luces largas para alumbrar otra de las grandes celebraciones en la provincia de Ourense, los magostos. Ya tienen fecha, el domingo 8 de noviembre, localización, Parada de Outeiro, y hora, mediodía.

Por delante, una cita para compartir una jornada de fiesta, tradición y buena compañía. Bajo el precio de ocho euros, las entradas estarán disponibles hasta el día 6 en los lugares de costumbre. Todos los asistentes deberán contar con una y presentarla para poder tomar parte en la conmemoración.

Parcela 1 del Parque Empresarial de Santa Marta

Celebraciones sin dejar de lado los proyectos empresariales. En este sentido, el concello de Vilar de Santos presentó el pasado martes día 13 la Parcela 1 del Parque Empresarial de Santa Marta, una de las oportunidades disponibles para dar forma al proyecto de todo aquél que busque un lugar en el que instalar su empresa o ampliar su negocio. Con una superficie de casi veintiún mil metros cuadrados, la parcela está urbanizada con todos los servicios.

En la página web del concello se puede descubrir otras parcelas disponibles y conocer las ventajas de instalar una empresa en el Parque Empresarial de Santa Marta.