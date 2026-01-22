MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO
Arzádegos, en Vilardevós, recupera el suministro de agua tras una obra exprés
MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO
Los problemas en el suministro del agua ya se venían arrastrando desde hacía un tiempo en Arzádegos, un pueblo del concello de Vilardevós. Con el paso de los meses, esta situación no hizo sino empeorar, obligando a los vecinos a racionar el uso del agua debido a la lentitud con la que sus depósitos se rellenaban, hasta que finalmente la captación de agua acabó por prácticamente secarse.
En ese momento, ante la gravedad de este problema, el Concello de Vilardevós realizó una actuación mediante una tramitación de urgencia, y ejecutó una nueva captación de agua, así como el entubado de cerca de dos kilómetros hasta el depósito en tan solo siete días. En total, la inversión municipal ascendió a 20.416,57 euros.
La alcaldesa, Eva Gamote, ha querido agradecer la colaboración directa, tanto de algunos vecinos como de la comunidad de montes de Arzádegos, para poder recuperar el servicio de abastecimiento lo antes posible: “Agradecer a José Antonio e Mingos, da comunidade de montes, o seu traballo, esforzo e dedicación para levalo adiante”.
Durante el proceso de tramitación se presentó una denuncia anónima ante la policía autonómica que “non sabemos de onde vén, pero foi tratada dentro do marco legal”, afirma Gamote. Añade que ahora “estamos a tramitar a concesión da captación ante a Confederación Hidrográfica do Douro, e non esperamos atopar maiores problemas”.
La regidora avanza que en Arzádegos está prevista otra actuación “no depósito vello de recollida da auga sobrante, para darlle uso como punto de auga contra os incendios”.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
MEJORAS DEL ABASTECIMIENTO
Arzádegos, en Vilardevós, recupera el suministro de agua tras una obra exprés
ACCESOS Y BAÑOS
Concello y ANPA urgen obras en el colegio de Vilardevós
DÉCADAS DE HISTORIA
Vilardevós reúne más de 350 mujeres del rural ourensano
Lo último
CARROZAS E COMPARSAS
Verín abre as inscricións para os dous grandes desfiles do seu Entroido
CENTRO DE LA CIUDAD
Leroy Merlín amplía su oferta hasta la calle Santo Domingo de Ourense
Goebbels na Praza Maior: e se o espello amola?