Fiscalía solicita 6 años de prisión para el acusado del incendio de Vilardevós: el negó los hecho e insistió en su inocencia

La Fiscalía reclama seis años de prisión para Emilio F.A., al que acusa de ser el autor del incendio que calcinó 578 hectáreas en Vilardevós el pasado verano. En su escrito, señala que el investigado condujo la noche del 1 de agosto de 2025 su vehículo hasta un área situada entre las localidades de Terroso y Soutocovo y una vez allí prendió fuego en dos puntos.

A continuación, asegura la acusación pública, se desplazó con su coche hasta una zona próxima y repitió la misma operación, generando otros dos focos de fuego. En ese momento, había unas condiciones favorables a la propagación, existiendo un Índice de Riesgo Diario de Incendio (IRIDI) muy alto. Las llamas afectaron al Área de Especial Interés Paisajístico denominada “Serra de Penas Libres” y a uno de los Caminos de Santiago, concretamente a un tramo del “Trazado Vía da Plata”.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía también solicita en concepto de responsabilidad civil que el acusado pague 833.786 euros, que es el coste de los trabajos de extinción. Durante los mismos, un brigadista sufrió una intoxicación leve por humo, pero renunció a la indemnización.

Versión del acusado

Emilio F.A. negó los hechos en su declaración en fase de instrucción -no testificó ni ante la Guardia Civil ni en el pase a disposición judicial-. Su versión es que ese día estuvo en una romería en Portugal, en un pueblo limítrofe con España, donde bebió alcohol y aseguró que al volver de vuelta a su casa, en Terroso, no atravesó la plaza del pueblo, donde los testigos dicen que vieron pasar su coche a gran velocidad.

Según fuentes consultadas por este periódico, en sus declaraciones señalaron que observaron la noche del 1 de agosto un Mercedes de color negro y uno de ellos aseguró que lo conducía “el Negro”, apodo con el que conocen a Emilio F.A en Terroso.

Además, indicaron que por la zona no paso ningún otro coche y que iba en dirección donde empezó el incendio, sin embargo, ninguno lo vio prender fuego. Su defensa ha solicitado que se practiquen pruebas complementarias con el objetivo de demostrar la inocencia de su cliente.