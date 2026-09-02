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Vídeo | Desatado un incendio forestal en Enxames, Vilardevós

INCENDIO FORESTAL

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal en Vilardevós que ha calcinado 10 hectáreas en la parroquia de Enxames

El incendio desatado en la parroquia de Enxame, en Vilardevós
El incendio desatado en la parroquia de Enxame, en Vilardevós | ATBRIF

La Consellería do Medio Rural ha informado de un incendio forestal activo en la parroquia de Enxames, en el municipio ourensano de Vilardevós.

Así, fuentes del departamento autonómico consultadas por Europa Press, han indicado que el fuego comenzó a las 15.40 horas de este miércoles y afecta a una superficie de 10 hectáreas, según las últimas estimaciones.

Para hacer frente a las llamas movilizaron, por el momento, a tres agentes, siete brigadas, cinco motobombas, una pala, un técnico, cuatro aviones y tres helicópteros.

Además, la Delegación del Gobierno en Galicia ha indicado que el punto trabaja, de manera coordinada con el dispositivo autonómico, una brigada desplegada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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