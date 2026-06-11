O “Abrazo ao Limia” renova a irmandade limiá e portuguesa
XIV EDICIÓN
O encontro, promovido pola Concellería de Educación e Cultura de Xinzo, reforza ano tras ano os vínculos históricos, culturais e humanos entre Xinzo de Limia e Ponte de Limia, unidos “polo mesmo río e por unha fonda relación de irmandade”.
Detalles del evento
Xinzo de Limia reforza a súa irmandade coa vila portuguesa de Ponte de Lima coa XIV edición do “Abrazo ao Río Limia”, unha da iniciativa que reunirá os días 15 e 16 de xuño de 2026 a máis de mil cativos dos centros educativos da Limia e de Ponte de Lima.
O encontro, promovido pola Concellería de Educación e Cultura de Xinzo, reforza ano tras ano os vínculos históricos, culturais e humanos entre ambos territorios unidos “polo mesmo río e por unha fonda relación de irmandade”. Nesta edición participarán os CEIP Rosalía de Castro, CEIP Carlos Casares, CEIP Plurilingüe Carlos Cid Arregui, CEIP Plurilingüe dos Blancos, CEIP Sandiás, CEIP Sarreaus, así como o Centro Educativo de Refoios e a EB1 de Ponte de Lima.
A programación deste XIV Abrazo ao Río Limia contará cun preludio o domingo 14 de xuño coa actuación do Grupo Cultural e Recreativo de Danças e Cantares de Ponte de Lima, que ofrecerá unha mostra da música e do folclore tradicional portugués. Este intercambio cultural terá tamén a súa réplica na vila portuguesa coa actuación da Banda de Gaitas de Trasmiras.
O alumnado portugués chegará o 15 de xuño e participará nun amplo programa de actividades durante dúas xornadas, destacando as visitas ao festival de xardíns de Allariz, ao Centro de Interpretación de Aquis Querquennis, ao Museo Galego do Entroido e ao nacemento do río Limia.
Abrazo simbólico
O acto central desenvolverase o martes 16 de xuño as 11,00h nás beiras do Limia na vila limiá, onde os participantes protagonizarán o abrazo simbólico ao río, acompañado pola Banda de Gaitas de Xinzo. A iniciativa incluirá unha plantación nos Xardíns do Limia.
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