Se archiva la denuncia contra un abuelo por supuestos tocamientos a su nieto en Xinzo

La magistrada de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción de Xinzo de Limia ha sobreseído la causa contra un hombre por supuestamente agredir sexualmente a su nieto. Todo comenzó con la denuncia de la madre, quien atribuía al abuelo paterno la realización de tocamientos al menor cuando iba a su casa. Concretamente, se habrían producido cuando lo bañaba.

Sin embargo, la jueza considera que no hay indicios suficientes que apunten a que se haya cometido el delito, una valoración que comparte la Fiscalía. Al respecto, el Ministerio Público señala que el padre del menor se encontraba presente en las ocasiones en las que se denuncian que se produjeron presuntamente los tocamientos. Su presencia fue confirmada por una grabación aportada a la causa.

Por todo ello, la jueza archivó la causa al entender que no se acreditó la perpetración del delito, una decisión que no compartió la madre del menor y, en consecuencia, su abogada presentó recurso ante la Audiencia Provincial. En él, solicitaba que se practicasen más diligencias, en particular la exploración especializada de la supuesta víctima.

Los magistrados comparten plenamente la decisión tomada por la magistrada de instancia. “(No se advierte) la existencia de suficientes elementos de juicio que revelen la comisión del delito de agresión sexual que se imputa al investigado”, apuntan. No consideran tampoco que sea procedente someter al menor a la exploración interesada y, por tanto, comparten la decisión de sobreseer la causa.

La resolución es firme y por lo tanto no cabe ningún recurso ordinario contra ella.