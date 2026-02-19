¿Sabe usted que el Celta celebra el Entroido con un nuevo documental centrado en Xinzo de Limia?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, se celebra la segunda edición de “A Cor do Entroido”, destacando el especial color celeste del Celta y el protagonismo del Entroido de Xinzo de Limia

El Celta de Vigo presenta “A Cor do Entroido” en Xinzo de Limia, resaltando su color celeste y la tradición del carnaval gallego.
El Celta de Vigo presenta “A Cor do Entroido” en Xinzo de Limia, resaltando su color celeste y la tradición del carnaval gallego. | La Región

¿Sabe usted que el Celta de Vigo sigue con su campaña de compromiso con el Entroido? ¿Que han lanzado nuevo documental? ¿Que “A Cor do Entroido” tiene un especial color celeste? ¿Que esta segunda edición del documental se centraliza en el Entroido de Xinzo de Limia? ¿Que el año pasado ya habían dado una buena muestra de esta campaña con la primera edición sobre Verín y Viana do Bolo?

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats