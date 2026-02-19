¿Sabe usted que el Celta celebra el Entroido con un nuevo documental centrado en Xinzo de Limia?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, se celebra la segunda edición de “A Cor do Entroido”, destacando el especial color celeste del Celta y el protagonismo del Entroido de Xinzo de Limia
¿Sabe usted que el Celta de Vigo sigue con su campaña de compromiso con el Entroido? ¿Que han lanzado nuevo documental? ¿Que “A Cor do Entroido” tiene un especial color celeste? ¿Que esta segunda edición del documental se centraliza en el Entroido de Xinzo de Limia? ¿Que el año pasado ya habían dado una buena muestra de esta campaña con la primera edición sobre Verín y Viana do Bolo?
