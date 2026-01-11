Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada

Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces para convertir la A-52 en un campamento base improvisado durante las protestas

Son ya catorce los días que los agricultores ourensanos llevan protestando contra el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea. La A-52 es ahora el punto donde se concentran las reivindicaciones del sector primario. Usando pallets, ramas, neumáticos mantienen cortada la carretera sin una fecha concreta de apertura de la vía. Hasta el lugar se desplazó también la Guardia Civil a escuchar las protestas

La A-52 a la altura de Trasmirás continúa cortada por los agricultores y tractoristas ourensanos que protestan y piden a las autoridades gallegas que proteja el sector primario del acuerdo de libre comercio firmado el pasado viernes entre la Unión Europea y Mercosur.

Pese a las bajas temperaturas que la provincia está experimientando sumadas a las lluvias que puede traer consigo la borrasca Goretti, el asfalto está convertido en un campamento lleno de pallets, paja, neumáticos y todo lo necesario para continuar con sus protestas pero también para alimentarse y combatir las bajas temperaturas.

Por el momento no hay una fecha confirmada para el fin de estas protestas que han obligado a las autoridades a desviar el tráfico.