Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada

Segundo día consecutivo con la A-52 cortada por la tractorada
Son ya catorce los días que los agricultores ourensanos llevan protestando contra el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea. La A-52 es ahora el punto donde se concentran las reivindicaciones del sector primario. Usando pallets, ramas, neumáticos mantienen cortada la carretera sin una fecha concreta de apertura de la vía. Hasta el lugar se desplazó también la Guardia Civil a escuchar las protestas

La Región
Publicado: 11 ene 2026 - 14:01 Actualizado: 11 ene 2026 - 14:22

La A-52 a la altura de Trasmirás continúa cortada por los agricultores y tractoristas ourensanos que protestan y piden a las autoridades gallegas que proteja el sector primario del acuerdo de libre comercio firmado el pasado viernes entre la Unión Europea y Mercosur.

Pese a las bajas temperaturas que la provincia está experimientando sumadas a las lluvias que puede traer consigo la borrasca Goretti, el asfalto está convertido en un campamento lleno de pallets, paja, neumáticos y todo lo necesario para continuar con sus protestas pero también para alimentarse y combatir las bajas temperaturas.

Por el momento no hay una fecha confirmada para el fin de estas protestas que han obligado a las autoridades a desviar el tráfico.

Galería | Tractorada
1/23 Abrigados y cerca del fuego los tractoristas combaten el frío durante sus protestas en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
2/23 Dos veteranos agricultores conversan en una mañana más de protestas contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
3/23 Tiendas de campaña y carpas sobre la A-52 para resguardarse durante las protestas. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
4/23 Continúan un día más las protestas de los agricultores en Trasmirás. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
5/23 Dos agricultores arrastran una gran rama para seguir sumando elementos al bloqueo de la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
6/23 Tres tractoristas cargan un trozo de árbol para seguir construyendo barricadas con las que mantener el bloqueo en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
7/23 Los agricultores se agolpan cerca del fuego y los grandes rollos de paja durante una jornada más de bloqueo en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
8/23 La agricultura es el modo de vida de muchas familias ourensanas que salen a la A-52 para protestar contra el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea. / Marcos Atrio
Galería | Tractorada
9/23 Roque, un muy joven agricultor, con su tractor y su palo durante las protestas. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
10/23 La pala del tractor con piedras para ayudar a construir los bloqueos en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
11/23 Largas conversaciones las que mantienen todo el día los agricultores y tractoristas afectados por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
12/23 Camas improvisadas con pallets y paja para descansar. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
13/23 Bocadillos y comida llegan por parte de las familiares de los tractoristas en las protestas. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
14/23 Los tractoristas descansan cerca del fuego durante la fría mañana de protestas. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
15/23 Una reportera presente con el fuego de las protestas de fondo. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
16/23 Los agricultores alimentan las llamas con paja para evitar que se apaguen. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
17/23 Abrigo y palos, los elementos que dominan las protestas de los agricultores y tractoristas sobre la A-52 / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
18/23 Aprovecha el bloque de paja para descansar tras una mañana fría de protestas con cansancio acumulado de días. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
19/23 Los medios de comunicación comienzan a llegar al centro de la noticia. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
20/23 El fuego no se apaga en la A-52 y las protestas continúan. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
21/23 La multitud de agricultores, ganaderos y tractoristas con chalecos amarillos en la A-52. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
22/23 Plano general de los tractores sobre la A-52 y ganaderos con la carretera cortada por ramas. / Marcos Atrio
Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
23/23 Un tractorista echa paja para avivar las llamas y mantener el fuego vivo. / Marcos Atrio

