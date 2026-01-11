Galería | Paja, pallets, neumáticos y altavoces convierten la A-52 en el campamento base de la tractorada
SIGUEN LAS PROTESTAS
Son ya catorce los días que los agricultores ourensanos llevan protestando contra el acuerdo firmado entre Mercosur y la Unión Europea. La A-52 es ahora el punto donde se concentran las reivindicaciones del sector primario. Usando pallets, ramas, neumáticos mantienen cortada la carretera sin una fecha concreta de apertura de la vía. Hasta el lugar se desplazó también la Guardia Civil a escuchar las protestas
La A-52 a la altura de Trasmirás continúa cortada por los agricultores y tractoristas ourensanos que protestan y piden a las autoridades gallegas que proteja el sector primario del acuerdo de libre comercio firmado el pasado viernes entre la Unión Europea y Mercosur.
Pese a las bajas temperaturas que la provincia está experimientando sumadas a las lluvias que puede traer consigo la borrasca Goretti, el asfalto está convertido en un campamento lleno de pallets, paja, neumáticos y todo lo necesario para continuar con sus protestas pero también para alimentarse y combatir las bajas temperaturas.
Por el momento no hay una fecha confirmada para el fin de estas protestas que han obligado a las autoridades a desviar el tráfico.
1/23Abrigados y cerca del fuego los tractoristas combaten el frío durante sus protestas en la A-52./Marcos Atrio
2/23Dos veteranos agricultores conversan en una mañana más de protestas contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur./Marcos Atrio
3/23Tiendas de campaña y carpas sobre la A-52 para resguardarse durante las protestas./Marcos Atrio
4/23Continúan un día más las protestas de los agricultores en Trasmirás./Marcos Atrio
5/23Dos agricultores arrastran una gran rama para seguir sumando elementos al bloqueo de la A-52./Marcos Atrio
6/23Tres tractoristas cargan un trozo de árbol para seguir construyendo barricadas con las que mantener el bloqueo en la A-52./Marcos Atrio
7/23Los agricultores se agolpan cerca del fuego y los grandes rollos de paja durante una jornada más de bloqueo en la A-52./Marcos Atrio
8/23La agricultura es el modo de vida de muchas familias ourensanas que salen a la A-52 para protestar contra el acuerdo de Mercosur con la Unión Europea./Marcos Atrio
9/23Roque, un muy joven agricultor, con su tractor y su palo durante las protestas./Marcos Atrio
10/23La pala del tractor con piedras para ayudar a construir los bloqueos en la A-52./Marcos Atrio
11/23Largas conversaciones las que mantienen todo el día los agricultores y tractoristas afectados por el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur./Marcos Atrio
12/23Camas improvisadas con pallets y paja para descansar./Marcos Atrio
13/23Bocadillos y comida llegan por parte de las familiares de los tractoristas en las protestas./Marcos Atrio
14/23Los tractoristas descansan cerca del fuego durante la fría mañana de protestas./Marcos Atrio
15/23Una reportera presente con el fuego de las protestas de fondo./Marcos Atrio
16/23Los agricultores alimentan las llamas con paja para evitar que se apaguen./Marcos Atrio
17/23Abrigo y palos, los elementos que dominan las protestas de los agricultores y tractoristas sobre la A-52/Marcos Atrio
18/23Aprovecha el bloque de paja para descansar tras una mañana fría de protestas con cansancio acumulado de días./Marcos Atrio
19/23Los medios de comunicación comienzan a llegar al centro de la noticia./Marcos Atrio
20/23El fuego no se apaga en la A-52 y las protestas continúan./Marcos Atrio
21/23La multitud de agricultores, ganaderos y tractoristas con chalecos amarillos en la A-52./Marcos Atrio
22/23Plano general de los tractores sobre la A-52 y ganaderos con la carretera cortada por ramas./Marcos Atrio
23/23Un tractorista echa paja para avivar las llamas y mantener el fuego vivo./Marcos Atrio