Galería | Visita el nuevo BIC de Xinzo de Limia: el Bon Xesús de Trandeiras, en fotos

El monasterio de Bon Xesús de Trandeiras, en Xinzo de Limia, fue declarado este lunes Bien de Interés Cultural en el Consello de la Xunta

El paso del tiempo amenazaba con silenciar las piedras del monasterio do Bon Xesús de Trandeiras, pero su legado acaba de asegurar su pervivencia. El Consello de la Xunta de Galicia ha aprobado este 19 de octubre de 2026 el decreto que consagra definitivamente a este conjunto arquitectónico como Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. Esta resolución, que blinda el recinto con la máxima protección, supone la culminación de un expediente autonómico iniciado en febrero de 2025. Se salda así una deuda con la comarca y se atiende la reivindicación que la Asociación de Amigos do Mosteiro plantó como semilla en 2018.

Con la rúbrica de este decreto, Galicia eleva a 805 el número de enclaves custodiados bajo esta prestigiosa etiqueta patrimonial. En A Limia, el cenobio franciscano engrosa una selecta nómina de tesoros que comparten este blindaje institucional, acompañando a la red de fortificaciones medievales reconocidas de forma genérica en octubre de 1994, que abarca la Torre da Pena en Xinzo, la Torre de Sandiás, el Castelo da Saínza en Rairiz de Veiga y la Torre da Forxa en Porqueira. Este catálogo comarcal se completa con la Pedra Alta de Cortegada, amparada desde marzo de 2011 en los límites de Sarreaus y Vilar de Barrio, y con el emblemático Entroido, cobijado en la declaración general de patrimonio inmaterial gallego desde el año pasado, además de los hórreos, cruceiros y demás elementos amparados en declaraciones generales.

El reconocimiento llega en un momento de profundo renacimiento físico para el monasterio, inmerso en un vasto plan de restauración. El primer gran paso concluyó en marzo de 2024, tras una inyección de 717.000 euros. Las manos de los restauradores trabajaron para consolidar las cicatrices de la ruina, reconstruyendo los muros perimetrales con sus sillares originales. La intervención permitió desenterrar más de 500 metros de antiguas canalizaciones de agua y revelar estructuras ocultas, como el milenario lavatorium del claustro y los antiguos espacios dedicados al curtido de cuero. La restauración del viejo horno monacal y la señalización del recorrido sellaron esta fase inicial.

La recuperación del monumento exigía ampliar sus fronteras. En el verano de 2024, la administración municipal adquirió 15.000 metros cuadrados de terrenos limítrofes, una superficie vital que escondía las fuentes, minas y captaciones de agua originarias. Sobre este nuevo mapa, el pleno del Concello y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil rubricaron un nuevo impulso en abril de 2025.

La segunda fase de esta resurrección, que aún se encuentra a la espera de las reuniones finales entre las diferentes administraciones según adelantan desde el Concello de Xinzo, está dotada con una partida de 920.000 euros -asumidos en un 85 % por el ente estatal y un 15 % por las arcas locales-, Y asume el desafío de recomponer el torrente de sus históricas infraestructuras hidráulicas. El proyecto dibujará un nuevo edificio de recepción de visitantes en el perfil sur, tejerá pasarelas metálicas para unir el claustro con la vieja tenería y vestirá el recinto con una iluminación que permitirá disfrutar su silencio al caer la noche.

El alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, ha valorado positivamente la reciente declaración: “Sempre tiven esa espiña cravada co mosteiro de Trandeiras, creo que o levar alí ao presidente da Confederación no seu día foi importante e a partir de aí xurdiu a reforma. Esta catalogación dálle o valor que nós pensamos que realmente ten”. Díaz confía en que el reconocimiento patrimonial sirva para que el recinto se convierta en un escaparate y un revulsivo para Xinzo, junto con la Torre da Pena.

En relación a la próxima fase de la intervención en el monasterio, confirmó que se encuentra en licitación. Para coordinar los próximos avances del proyecto, Díaz adelantó que el Concello mantendrá “unha reunión o xoves en Ourense con Patrimonio e a Confederación Hidrográfica”.

Un emblema franciscano entre el estilo gótico y el renacentista

Los orígenes del Monasterio do Bon Xesús de Trandeiras se hunden en las brumas del año 1520. La tradición oral asegura que este imponente complejo fue fundado por la orden franciscana en respuesta a una manifestación divina, trazando su ubicación exacta allí donde una milagrosa aparición mariana sorprendió al vecino Xoán Folgoso. Bajo la batuta creadora del maestro portugués Bartolomé de Nosendo, la piedra tomó forma para regalar a la geografía gallega uno de los escasos ejemplos que atestiguan el puente arquitectónico entre el ocaso del estilo gótico y los primeros destellos del arte renacentista.

El perímetro protegido bajo la recién estrenada categoría monumental abraza un universo de devoción y recogimiento. El conjunto histórico respira a través de su majestuosa iglesia, su imponente claustro, las ruinas del refectorio, las dependencias de los dormitorios y la vieja hospedería. Aislada del exterior por un férreo muro de mampostería, la antigua huerta monacal custodia en su interior el discreto refugio de la ermita de Santa Catalina.

La riqueza del convento trasciende sus muros. El propio claustro conserva intacto el firme enlosado y las columnas de su pórtico inferior. En la penumbra de la iglesia pervive un auténtico tesoro de madera tallada: cinco retablos de notable maestría escultórica, dependientes de la Diócesis de Ourense, que vigilan el altar mayor al paso de los siglos