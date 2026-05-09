Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas
RETOMANDO LA TRADICIÓN
Antiguamente en Xinzo de Limia se celebraba una feria cada 14 de mayo a la que acudían desde diversos puntos de la provincia. En la actualidad celebra la Feira da Mozas que va por su quinta edición y donde el tiempo se regresa cincuenta años atras
Ni la lluvia impidió que Xinzo de Limia disfrutara de la 5ª Feira das Mozas. Por un día la villa ourensana retrasó el tiempo cincuenta años obligando a todos los presentes en esta festividad a vestir ropa de época y disfrutar del día recordando una tradición de la localidad.
Además, de música y gastronomía donde dominaron las gaitas y el vermú los presentes celebraron esta tradición que suele celebrarse cada 14 de mayo. Antiguamente esta fiesta era aprovechada por todos los vecinos de poblaciones vecinas para acudir a la feria y disfrutar.
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