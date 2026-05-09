DIRECTO
CD Guadalajara - CD Arenteiro (2-0)
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas

Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas

RETOMANDO LA TRADICIÓN

Antiguamente en Xinzo de Limia se celebraba una feria cada 14 de mayo a la que acudían desde diversos puntos de la provincia. En la actualidad celebra la Feira da Mozas que va por su quinta edición y donde el tiempo se regresa cincuenta años atras

La Región
La Región
Publicado: 09 may 2026 - 19:16 Actualizado: 09 may 2026 - 20:07

Ni la lluvia impidió que Xinzo de Limia disfrutara de la 5ª Feira das Mozas. Por un día la villa ourensana retrasó el tiempo cincuenta años obligando a todos los presentes en esta festividad a vestir ropa de época y disfrutar del día recordando una tradición de la localidad.

Además, de música y gastronomía donde dominaron las gaitas y el vermú los presentes celebraron esta tradición que suele celebrarse cada 14 de mayo. Antiguamente esta fiesta era aprovechada por todos los vecinos de poblaciones vecinas para acudir a la feria y disfrutar.

Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
1/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
2/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
3/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
4/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
5/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
6/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
7/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
8/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
9/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
10/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
11/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
12/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
13/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
14/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
15/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
16/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
17/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
18/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
19/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
20/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
21/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
22/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
23/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
24/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
25/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
26/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
27/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas
Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira da Mozas
28/28 Galería | Xinzo de Limia viaja 50 años al pasado y celebra la 5ª Feira das Mozas | Xesús Fariñas

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats