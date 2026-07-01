Kiko Rivera y Henry Méndez encabezan la troula en Xinzo de Limia

Las fiestas de Santa Mariña, con las que Xinzo de Limia honra a su patrona, se preparan para una edición que tiene como principales reclamos internacionales y mediáticos a Henry Méndez y Kiko Rivera “Paquirrín”. El Concello, a través de la Concellería de Festas, ha diseñado una programación que se extiende desde el jueves 16 hasta el lunes 20 de julio con el objetivo de consolidar a la villa como el gran epicentro festivo de toda la comarca.

El cartel de esta edición de las festas en honor a Santa Mariña de Xinzo de Limia. | Concello de Xinzo

La explanada del Toural es el escenario principal donde se concentran estas actuaciones que buscan atraer tanto a los vecinos como a los numerosos visitantes y retornados que se acercan a la villa en estas fechas veraniegas. El arranque de las celebraciones tiene lugar el jueves 16 con la música de la orquesta Origen, antes de dar paso al esperado concierto de Henry Méndez. El cantante dominicano era el reclamo del pasado Petardazo, pero la climatología adversa obligó a suspender su actuación.

Fiesta de la espuma

La diversión continúa el viernes 17 con la ya tradicional fiesta de la espuma en el parque y más música en el escenario principal. La velada contará con el doble pase de la orquesta Kubo y el concierto de la banda argentina de cumbia Ráfaga, que recordará sus grandes éxitos antes de cerrar la noche con una sesión DJ.

El fin de semana refuerza este despliegue con propuestas variadas, que van desde el ocio juvenil hasta las citas tradicionales de la localidad. El sábado 18 es el día grande dedicado a Santa Mariña y combina los actos de carácter más tradicional, como la alborada por las calles, la procesión y el desfile de los conocidos gigantes y cabezudos. Por la tarde se abren espacios alternativos como un mercado de segunda mano en la Praza Xoán XXIII y la colorida fiesta juvenil de la Color Party en la Praza de Oriente. La música de esa jornada central correrá a cargo de la Agrupación Musical da Limia, el espectáculo de A Gramola Tour Life y la orquesta Función Pública.

El domingo 19 vuelve a brillar con luz propia gracias al campeonato de futbolín, las actividades familiares basadas en pompas gigantes y el espectáculo musical de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja compartirá protagonismo con la orquesta Olympus y la discoteca móvil Apocalipsis. Finalmente, el lunes 20 se pone fin a cinco días de fiesta con una jornada familiar que incluye la sesión vermú en la Praza Maior, atracciones e hinchables acuáticos para los más pequeños y el cierre musical a cargo de la orquesta Capitol.