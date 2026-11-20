La suerte ha hecho parada en Xinzo de Limia, donde un vecino ha conseguido un premio de 3.000 euros en el sorteo celebrado este jueves, 19 de noviembre.

El boleto premiado fue vendido por Cándida Rodríguez Vaamonde en su punto de venta situado en la rúa Dous de Maio, número 18, en el supermercado Froiz. La combinación ganadora ha reconocido la fecha elegida por la persona agraciada como su día favorito.

El último premio de este mismo tipo en la provincia había caído en Verín el pasado 5 de noviembre. Entonces, un vecino consiguió también 3.000 euros en el sorteo del jueves, gracias a un boleto comercializado por Rafael Enrique González, vendedor que distribuye los productos de la ONCE en su ruta por la localidad. Al igual que en Xinzo, la combinación ganadora coincidía con la fecha favorita escogida por la persona agraciada.

El juego consiste en elegir una fecha entre las 36.525 posibles dentro de un periodo de cien años. A cada combinación se le asigna automáticamente un Número de la Suerte del 1 al 11. Cada apuesta cuesta un euro y los sorteos se celebran a diario.