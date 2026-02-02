¿Sabe usted que moverse por Xinzo de Limia este fin de semana ha sido Misión Imposible?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, el caos y tráfico del fin de semana en Xinzo de Limia
¿Sabe usted que moverse por Xinzo de Limia este fin de semana ha sido Misión Imposible? ¿Que ni el equipo encabezado por Tom Cruise podría haberse abierto paso entre los tractoristas, las obras y la celebración del Domingo Oleiro? ¿Que se contaron tiempos de más de media hora en hacer el desvío ocasionado por la manifestación?¿Y que no termina de aparecer la figura que, como Tom Cruise, nos saque de ésta?
