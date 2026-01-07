El Museo Galego do Entroido, cerrado con la fiesta a la vista

El Museo Gallego del Entroido (Mugae) fue el escenario al que acudió el conselleiro de Cultura, Lengua e Xuventude, José López Campos, para anunciar la declaración del Entroido como Bien de Interés Cultural (BIC). Pese a ser la parte material de este estatus al recoger muchos de los trajes tradicionales del Entroido a nivel gallego, continúa cerrado al público general a escasos veinte días del Entroido, una de las épocas en las que recibe más visitas.

Este tema llegó al pleno de Xinzo por ambas fuerzas políticas en la oposición, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y el PSdeG, preguntando al grupo de gobierno por la situación actual, quienes reconocieron el agravio que supone para la cultura y la identidad del Entroido, afrontando que de momento no se han encontrado fórmulas para mantenerlo abierto.

Por parte del PSdeG, la portavoz Elvira Lama califica de “desidia absoluta” por parte del grupo de gobierno y las administraciones implicadas, traduciéndose en la pérdida de uno de los “estandartes” de la comarca y que a día de hoy “conta cun financiamento que non chega para abrir todo o ano e moito menos poder desenvolver o proxecto museográfico para entrar na rede da Xunta”. “O grupo de goberno non ten relación coas outras administracións implicadas”, sentenció Lama.

Declaración bic

La gestión del Mugae depende de la Diputación de Ourense desde 2019, siendo el último año que abrió todos los días en 2023, y durante el anuncio de la declaración BIC se profesó la voluntad de crear un convenio a tres bandas, Xunta de Galicia, Diputación y Concello, para mantenerlo abierto todos los días del año. Desde la Diputación de Ourense confirman el cierre momentáneo del museo, aclarando que solo se abre para visitas concertadas, principalmente de colegios, y que se continúa a la espera de alcanzar este acuerdo de apertura a tres bandas.

Si bien desde la Diputación no descartan que se pueda abrir para Entroido -que arrancará el próximo 24 de enero en la villa antelana-, tampoco lo confirman, quedando la situación en un compás de espera que tiene a los vecinos y asociaciones del Entroido preocupados.

Carlos Gómez, edil de Cultura de Xinzo, apuntó que desde el Concello se remitió un informe detallado a las otras dos administraciones implicadas de las carencias del Mugae, haciendo hincapié en la necesidad de su apertura urgente. Por su parte, Camilo Vila, portavoz del BNG local, aclaró que la situación es un “desprezo para Xinzo e para o Entroido”.

El temor entre los limiaos reside en la reubicación del museo, apuntando a la posibilidad de que se lleve a otra localidad, separándolos de algo que consideran parte fundamental de la villa.

Xinzo cuenta los días para empezar el Entroido

El Entroido de Xinzo, considerado Fiesta de Interés Turístico Internacional en España, dará comienzo el próximo sábado 24 de enero a las 00,00 horas con el Petardazo, cita que sirve de pistoletazo de salida a cinco fines de semana de tradición y verbena. Ese mismo domingo será el Fareleiro. El sábado 31 de enero se colgará el meco, y el domingo 1 de febrero será el Oleiro.

El sábado y domingo de Corredoiro será el 7 y 8 de febrero, la primera ocasión en la que las reinas de Xinzo, las Pantallas, saldrán a las calles para lucir sus trajes y pillar a los desprevenidos. Desde el viernes 13 hasta el martes 17 de febrero se celebrará la semana de Entroido, cinco jornadas en las que la villa se convertirá en un hervidero de entroideiros hasta el entierro de la Sardina, el miércoles 18 de febrero. Finalmente, el punto y final será el domingo 22 de febrero, con la Piñata.