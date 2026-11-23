¿Sabe usted que los populares siguen creando expectación en Xinzo de Limia? ¿Que, frente a la rápida decisión tomada en otros concellos sobre quién encabezará las listas, en la capital antelana la cosa sigue en el aire? ¿Que parece no haber consenso, ni siquiera entre los vecinos, sobre quién es el candidato ideal? ¿Que el ruxerruxee sondea varias posibilidades, y habrá que ver si optan por “savia nueva”, como tanto se especula?