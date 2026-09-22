¿Sabe usted que el precio del gasoil obliga a sacar los caballos a paseo en Xinzo?

¿Sabe usted que en Xinzo de Limia ya estaban preparados para la subida del precio de los combustibles? ¿Que han decidido echar mano de la tradición para abaratar sus traslados? ¿Que este joven vecino decidió este fin de semana irse a tomar el café y ver el fútbol montando en su caballo? ¿Que no hay mal que por bien no venga, y aprovechó para ahorrarse unos euros y hacer algo de deporte?