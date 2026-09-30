Del aula al escenario: el Padre Feijóo Zorelle, amigo del Teatro Real

El colegio plurilingüe Padre Feijoo Zorelle da un nuevo paso en su apuesta por la educación artística al convertirse en Amigo del Teatro Real, un reconocimiento que simboliza una manera de entender la educación en la que la música, la creatividad y la cultura ocupan un lugar esencial.

En el centro, la música nunca fue entendida simplemente como una materia más sino como una herramienta para educar, emocionar, crear, compartir y descubrir nuevas formas de aprender. A lo largo de los años, el colegio fue llevando a cabo numerosas iniciativas en las que la música se convierte en el hilo conductor de experiencias que implican al alumnado, al profesorado y a las familias.

La música forma parte desde hace años de la identidad del Padre Feijoo Zorelle. Es concebida como una herramienta fundamental para aprender, crear y expresar emociones, está presente en numerosos proyectos y actividades del centro, tanto dentro como fuera del aula.

En esta filosofía educativa tiene un papel protagonista LÓVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje), un proyecto del Teatro Real que el colegio lleva desarrollando en los dos últimos años y que permite al alumnado convertirse en auténtico protagonista de la creación de una ópera.

“Salvar el mundo”, la última ópera creada por la compañía infantil Piruleta, es un buen ejemplo de esta práctica educativa. La obra nació de la inquietud del alumnado que se convirtió en una llamada a la conciencia ambiental y al cuidado del planeta, enlazando el proyecto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).Porque detrás de cada canción, de cada escena y de cada proyecto hay una oportunidad para que los niños y niñas descubran algo que llevarán mucho más allá del aula: que crear juntos también es una forma de transformar la realidad.

En definitiva, para el colegio Padre Feijoo Zorelle, ser Amigo del Teatro Real no es solo formar parte de una gran institución cultural: es sentir que la música, la creatividad y la educación que defendemos cada día tienen también un lugar en un escenario tan especial. Y ese es un orgullo que queremos seguir compartiendo desde Ourense.