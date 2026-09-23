Xornal Escolar
O Campamento Urbano de Amencer, un clásico das vacacións
Xornal Escolar
Ourense/ A asociación xuvenil Amencer volveu converter Ourense no seu escenario estival do lecer e da convivencia xuvenil coa 39 edición do seu xa tradicional Campamento Urbano, unha iniciativa plenamente asentada no calendario das vacacións escolares da cidade que nesta ocasión desenvolveuse baixo o lema “O noso verán, a nosa historia”. Despois de case catro décadas de traxectoria ininterrompida, o proxecto mantén intacto o seu espírito orixinal e a súa enorme capacidade de convocatoria entre a xente nova.
Nesta entrega o campamento acadou un éxito notable ao superar o milleiro de participantes, sumando un total de 1.004 persoas implicadas no conxunto das súas propostas. A cifra inclúe a participación directa de 782 rapaces e rapazas xunto con 123 mozos e mozas, aos que se engadiu o labor fundamental dos 99 animadores e animadoras.
A programación deseñouse para abranguer amplas franxas de idade con actividades distribuídas ao longo de todo o día. Durante as mañás e as tardes as propostas enfocáronse na rapazada de entre 8 e 16 anos, mentres que as noites reserváronse para a mocidade maior de 16 anos. Grazas a esta variada oferta, a iniciativa volveu transformar o concello ourensán nun punto de encontro privilexiado para o lecer saudable, a integración social, a celebración colectiva e a promoción do protagonismo da xuventude.
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