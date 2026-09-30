Día de convivencia e aprendizaxe no Sagrado Corazón de Celanova en torno á vendima
Xornal Escolar
A comunidade educativa de Celanova celebrou a súa tradicional vendima cun día divertido e didáctico
A comunidade educativa do colexio Sagrado Corazón de Celanova viviu unha xornada festiva e pedagóxica especialmente significativa coa celebración da súa tradicional festa da vendima. A iniciativa, que reuniu a escolares de distintas etapas formativas arredor dunha das labores agrícolas máis arraigadas no patrimonio cultural e social galego, converteuse nunha auténtica lección de convivencia, tradución e traballo en equipo.
O encontro, deseñado dende o centro como unha xornada de convivencia familiar e aprendizaxe experiencial, tivo como un dos seus puntos máis emotivos e destacados a plena integración dos máis pequenos da escola infantil cos seus compañeiros do ciclo de Educación Infantil. Trátase dunha estratexia metodolóxica que busca facilitarlle aos novos alumnos a súa adaptación ao contorno escolar a través do xogo e do contacto directo co resto da comunidade educativa.
Dende a dirección e o equipo docente do colexio Sagrado Corazón de Celanova subliñaron o éxito rotundo da convocatoria, destacando que este tipo de iniciativas permiten ir máis aló do aula convencional. A xornada serviu para reforzar os lazos afectivos entre o alumnado, promover o respecto polos oficios tradicionais de Galicia e consolidar un modelo educativo no que a aprendizaxe vivencial e a integración interxeracional son os eixes fundamentais.
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