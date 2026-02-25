O valor didáctico do canto coral
O divulgador Josu Elberdin impartiu accións formativas para docentes e alumnos sobre o traballo vocal nas aulas
O Centro de Formación e Recursos (CFR) de Ourense impulsou un curso de formación en canto coral dirixido ao profesorado, concibido como preparación e antesala do encontro coral escolar Ourencanto. As dúas iniciativas están impartidas polo compositor e director coral Josu Elberdin, recoñecido pola súa traxectoria no ámbito da música coral e da educación musical. A acción formativa, orientada a docentes de diferentes etapas educativas, busca dotar ao profesorado de recursos técnicos, metodolóxicos e interpretativos para o traballo vocal nas aulas. O programa incide na preparación do repertorio, na técnica vocal adaptada ao contexto educativo.
