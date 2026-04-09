Diversión nas vacacións con Amencer
A asociación xuvenil Amencer celebrou as XIV Mañás de Semana Santa con actividades cooperativas e didácticas
A asociación xuvenil Amencer desenvolveu un ano máis as súas tradicionais Mañás de Semana Santa, unha proposta dirixida á cativada da cidade desde cuarto de Educación Infantil ata segundo da E.S.O. Durante estas xornadas, a rapazada realizou diferentes actividades orientadas a potenciar a creatividade, a convivencia, o traballo en equipo e o lecer educativo. En Infantil desenvolvéronse propostas como “O rei da selva”, “Amencer National Laboratory” e “O monstro de cores”, que combinaron obradoiros, xogos e animación á lectura. Pola súa banda, en Primaria fixeron actividades como “Videorrealidade”, “Detective privado: misión ovos de Pascua” ou “Viaxe polo mundo”.
Contenido patrocinado