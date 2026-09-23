Fumar menos o no fumar, ésa es la cuestión

Ecovigilantes de Franciscanas inicia un nuevo curso escolar con la vista puesta en las colillas. Podemos y debamos comenzar el curso académico 2026-2027 con grandes noticias para nuestra salud, y también para el cuidado de nuestro medioambiente.

El Consejo de Ministros de España aprobó el Proyecto de Ley el pasado 21 de julio de 2026, que será remitido a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria.

Se amplían los espacios sin humo a terrazas de bares y restaurantes, playas, piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, espectáculos al aire libre y parques nacionales.

El texto prohíbe por primera vez el consumo de productos del tabaco por parte de menores de edad, y no solo su venta o suministro.

La reforma equipara el uso de cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el consumo de tabaco en los espacios donde esté prohibido fumar.

La venta y suministro de productos relacionados con el tabaco quedará limitada a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior.

La norma modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, con el objetivo de ampliar los espacios sin humo, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar la legislación a los nuevos productos relacionados con el tabaco.

La reforma supone la actualización más relevante de la normativa estatal frente al tabaquismo desde hace más de una década. El texto responde a los cambios producidos en los patrones de consumo, especialmente entre la población joven, y al auge de nuevos productos como los cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, los productos a base de hierbas para fumar o shisha, las bolsas de nicotina y otros productos que imitan o se asocian al acto de fumar, cuya venta y suministro quedarán limitados a tiendas especializadas.

El proyecto de ley se enmarca en el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027, aprobado por el Consejo de Ministros, y avanza en una de sus principales líneas de actuación: la actualización del marco normativo para proteger mejor la salud de la población, prevenir el inicio del consumo y avanzar hacia generaciones libres de tabaco.

Colillas

Es indudable que la retirada de colillas por Ecovigilantes es de sobra conocido; zonas de nuestra ciudad: Campus, Parque de San Lázaro, Pista Roja de Barros Sibelo, Montealegre, Playa de la Antena, Parque Miño o Parque Lonia, además de multitud de calles... dan fe de la actividad de este incansable grupo de Voluntariado Ambiental.

La retirada oficial de colillas por el entorno comienza en 2017 cuando el Ayuntamiento de Ourense puso en marcha la campaña “A caza da cabicha”, que se presentó bajo el lema “Non penses coa cabicha” y tiene como finalidad, además de su vertiente acerca de la salud, que son elementos no biodegradables y que generan una imagen muy negativa de nuestra ciudad. Ecovigilantes asumió el reto desde su inicio y lo continua a día de hoy con la campaña “El mar empieza aquí”.

Gonzalo, Lalo

El profesor Gonzalo Sánchez, Lalo, fundador hace ya 28 años de Ecovigilantes de Franciscanas nos cuenta el hábito veraniego que ha seguido en una ruta ornitológica que existe en la Mariña Occidental lucense, llamada Lieirobirding, que tiene una extensión aproximada de 500 metros por el Paseo marítimo del Parque Reina Sofía y el humedal del Río Covo. Cuenta con 71 paneles para conocer las distintas aves marinas y limícolas que habitan en la ría y en la costa, a través de la Playa de O Torno y el sendero azul de esta preciosa zona.

Durante 21 días (que son los que interiorizan un hábito) del mes de julio, Gonzalo ha retirado botellas de plástico llenas de cabichas, demostrando que son el enemigo a batir y que causan gran impacto y daño en el entorno. Cada día Gonzalo dedica la recogida de colillas a un ave concreta: Rousinol Bravo o Cetia Ruiseñor, Gabita u Ostrero Euroasiático, Cuervo Grande, Ferreiriño Cristado o Herrerillo Capuchino, Jilguero, Papuxa das Amoras o Curruca Capirotada, Verderolo o Verderón Común, Mosquitero Común o Picafollas Común, Carbonero Común, Carbonero Garrapinos, Pimpín, Ferreiriño Azul, Colirrojo Tizón, Cuco, Gaio o Arrendajo, Pito Verde, Paloma Torcaz, Curuxa, Avelaiona, Miñato... Y además promocionando una Vida Sana, sin tabaco.

Para este curso que ahora comienza Ecovigilantes promete guerra; es la única manera de vencer a este peligroso enemigo; avogamos al buenhacer de nuestra vecindad, a que quien fume lo haga pensando en dejar la colilla en su cenicero adecuado, y a que también piensen en su salud, y en la de los demás.