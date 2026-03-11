O 8M nos colexios de Ourense
O 8M nos colexios de Ourense

Galería | O 8M nos colexios de Ourense

Os colexios da provincia celebraron actividades variadas para promover educación en igualdade

Os centros educativos da provincia conmemoraron o Día Internacional da Muller cun amplo programa de actividades destinadas a promover a igualdade de xénero entre o alumnado. A celebración do 8M converteuse nunha oportunidade para reflexionar nas aulas sobre os dereitos das mulleres, a historia do movemento feminista e os retos que aínda persisten na sociedade actual. Ademais da lectura de manifestos, puxeron en práctica a súa creatividade con murais colaborativos, obradoiros, exposicións e actos simbólicos nos patios escolares.

O 8M no colexio Vistahermosa
1/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Luis Vives
2/17 O 8M no colexio Luis Vives
O 8M no colexio Vistahermosa
3/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Sagrado Corazón de Celanova
4/17 O 8M no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O 8M no colexio Sagrado Corazón de Celanova
5/17 O 8M no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O 8M no colexio Vistahermosa
6/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Vistahermosa
7/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Vistahermosa
8/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Vistahermosa
9/17 O 8M no colexio Vistahermosa
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
10/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
11/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
12/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
13/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
14/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
O 8M no colexio Luis Vives
15/17 O 8M no colexio Luis Vives
O 8M no colexio Luis Vives
16/17 O 8M no colexio Luis Vives
O 8M no colexio Pablo VI da Rúa
17/17 O 8M no colexio Pablo VI da Rúa

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats