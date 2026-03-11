Galería | O 8M nos colexios de Ourense
Os colexios da provincia celebraron actividades variadas para promover educación en igualdade
Os centros educativos da provincia conmemoraron o Día Internacional da Muller cun amplo programa de actividades destinadas a promover a igualdade de xénero entre o alumnado. A celebración do 8M converteuse nunha oportunidade para reflexionar nas aulas sobre os dereitos das mulleres, a historia do movemento feminista e os retos que aínda persisten na sociedade actual. Ademais da lectura de manifestos, puxeron en práctica a súa creatividade con murais colaborativos, obradoiros, exposicións e actos simbólicos nos patios escolares.
