Alumnos de Verín antes de la limpieza
Alumnos de Verín antes de la limpieza

Galería | Acción contra la basuraleza en Verín

Xornal Escolar

Alumnos de ESO del colegio María Inmaculada realizaron una actividad de recogida de residuos en la zona del Olivar de la localidad

Alumnos de segundo de ESO del colegio María Inmaculada de Verín mostraron su compromiso con el cuidado del medio ambiente al sumarse activamente a la iniciativa medioambiental “1 m² contra la basuraleza”. Los estudiantes organizaron una jornada de limpieza en la zona del Olivar con el objetivo de combatir de forma directa el problema de los residuos abandonados por los seres humanos en los entornos naturales. Durante la actividad, los jóvenes recorrieron el espacio para recoger y clasificar los diferentes desechos que afeaban el paisaje y ponían en riesgo la salud ambiental de la villa. Con la actividad, además de cuidar el entorno, también tomaron conciencia.

Limpieza ambiental del colegio María Inmaculada de Verín
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