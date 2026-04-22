Galería | Os alumnos de Trives coidan da súa contorna
Os alumnos e alumnas de sexto do colexio Manuel Bermúdez Couso de Trives mobilizáronse para axudar na recuperación das zonas calcinadas polos incendios do pasado verán. A iniciativa comezou cun taller de bolas de semente de arxila que eles mesmos espallaron polo monte, cubrindo o chan con palla para evitar que a chuvia de inverno arrastrase a terra fértil. Ademais do traballo sobre o terreo, o alumnado quixo dar voz ás vítimas cunha entrevista a un xove gandeiro que perdeu a súa nave e os seus animais no sinistro. Esta carga emocional trasladouse tamén á música coa creación do videoclip “Non máis lume”, unha potente mensaxe de concienciación contra a destrución do noso patrimonio natural. O proxecto completouse na aula co estudo científico das especies desaparecidas e unha visita de seguimento seis meses despois.
Contenido patrocinado
