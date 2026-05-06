Día da Nai no colexio Cardenal Cisneros
Día da Nai no colexio Cardenal Cisneros

Galería | Amor de nai nos Polos Creativos do colexio Cardenal Cisneros

Xornal Escolar

Os pequenos prepararon uns orixinais agasallos con ferramentas tecnolóxicas para sorprender con moito cariño

O colexio Cardenal Cisneros celebrou o Día da Nai dun xeito moi especial a través das actividades da aula de Polos Creativos, onde a tecnoloxía, a arte e a emoción se uniron para crear agasallos únicos. O alumnado maior do centro elaborou deseños dixitais personalizados que posteriormente foron realizados coa impresora 3D, converténdose en detalles cheos de dedicación e creatividade.

Pola súa banda, os máis pequenos debuxaron ás súas nais e estes retratos transformáronse tamén en impresións 3D. Ademais, cada creación incluíu unha tarxeta NFC moi especial na que os nenos e nenas gravaron as súas voces recitando o poema “Violín”, de Antonio Rubio, publicado por Kalandraka, engadindo ademais un toque persoal creado por eles mesmos. Uns agasallos orixinais e emotivos cos que o alumnado quixo expresar todo o seu cariño ás súas nais, demostrando que a creatividade e a tecnoloxía tamén poden transmitir amor.

Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
1/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
2/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
3/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
4/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
5/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
6/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros
7/7 Agasallos para o Día da Nai en Cardenal Cisneros

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats