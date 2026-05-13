Galería | Aprendizaje sobre ruedas en Salesianos

Con el objetivo de fomentar hábitos seguros desde la infancia, el colegio Salesianos ha organizado una intensa semana dedicada a la Educación Vial. El momento más esperado por los alumnos de Infantil y Primaria tuvo lugar durante dos jornadas en las que el patio del colegio se transformó en una base operativa. Efectivos y vehículos de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Bomberos y Protección Civil hicieron las delicias de los más pequeños. Los escolares pudieron conocer de cerca el equipamiento de los agentes y entender la labor vital que estos cuerpos desempeñan en la seguridad ciudadana.

La formación práctica fue el eje vertebrador de la semana. Un circuito didáctico permaneció instalado en el centro, permitiendo que los niños circularan con sus bicicletas y patinetes, para que así pudiesen interiorizar las señales de tráfico y las normas de convivencia vial de forma natural. Guiados por monitores de Protección Civil, los jóvenes conductores recorrieron diversos trazados, poniendo a prueba su destreza y respeto por la señalización.

Al mismo tiempo, la relevancia del programa atrajo la visita de diversas personalidades de las entidades colaboradoras, como la Dirección General de Tráfico. Uno de los puntos destacados fue la exposición de la "mochila viajera", una muestra que recoge el esfuerzo creativo y formativo de los estudiantes sobre la movilidad segura.