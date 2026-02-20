Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios de Celanova
Os colexios da comarca de Celanova viviron con ilusión o Entroido. Así o celebraron en Padrenda, Cartelle e o Sagrado Corazón de Celanova.
