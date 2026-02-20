O Entroido en Cartelle
O Entroido en Cartelle

Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios de Celanova

Os colexios da comarca de Celanova viviron con ilusión o Entroido. Así o celebraron en Padrenda, Cartelle e o Sagrado Corazón de Celanova.

O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio de Padrenda
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio de Cartelle
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio Sagrado Corazón de Celanova
O Entroido no colexio de Padrenda
O Entroido no colexio de Padrenda
O Entroido no colexio de Padrenda
O Entroido no colexio de Padrenda
O Entroido no colexio de Padrenda
