Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios do Carballiño

Dende a festa interxeracional do colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo á festa do Sagrado Corazón do Carballiño, os escolares da comarca viviron o Entroido con gran ilusión.
1/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
2/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
3/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
4/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
5/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
6/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
7/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
8/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
9/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
10/17
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
11/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
12/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
13/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
14/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
15/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
16/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
17/17
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño