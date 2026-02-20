O Entroido no Carballiño
O Entroido no Carballiño

Galería | Así celebraron o Entroido nos colexios do Carballiño

Dende a festa interxeracional do colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo á festa do Sagrado Corazón do Carballiño, os escolares da comarca viviron o Entroido con gran ilusión.

O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Virxe da Pena da Sela do Irixo
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
O Entroido no colexio Sagrado Corazón do Carballiño
